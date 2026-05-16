Nygren skotsk mästare med Celtic efter jättedrama

De var piskade till seger i seriefinalen mot Hearts i den sista ligaomgången.

Det lyckades Benjamin Nygrens Celtic med – vilket innebär att de säkrade ligaguldet.

Detta för 56:e gången i klubbens historia.

Inför dagens omgång i den skotska högstaligan, den 38:e och sista, stod allting på spel i jakten på ligatiteln.

Celtic var piskade till seger för att få lyfta sin 56:e ligatitel i klubbens historia – Hearts behövde en poäng för att ta sin första ligatitel sedan 1959/60.

På Celtic Park såg utfallet länge ut att rendera i det sistnämnda, det vill säga en titel till Hearts.

Detta då Lawrence Shankland tog ledningen för bortalaget i den 43:e minuten. Däremot stod sig ledningsmålet endast sex minuter, då Arne Engels kvitterade tillställningen från straffpunkten.

Det resultatet höll sig hela vägen fram till de sista självande minuterna av matchen. Men, i den 87:e minuten, höll sig japanen Daizen Maeda framme och tryckte in 2-1 till hemmapublikens jubel. I den åttonde tilläggsminuten såg även Callum Osmand till att säkra samtliga tre poäng och Celtics 56:e titel i den skotska ligan.

Resultatet innebär även att inget annat lag förutom Celtic eller Rangers har lyft ligatiteln sedan 1985. Svenske Benjamin Nygren spelade så gott som hela matchen för sitt Celtic.

