Bournemouth bekräftar: Senesis lämnar klubben

Marcos Senesis tid i Bournemouth går mot sitt slut.

Premier League-klubben bekräftar att mittbacken lämnar efter säsongen.

Nu är det officiellt. Marcos Senesi lämnar Bournemouth i sommar.

Premier League-klubben bekräftar att den 29-årige mittbacken går skilda vägar med klubben efter säsongen. Däremot är det fortfarande oklart var argentinaren spelar nästa säsong.

Senesi har under den senaste tiden kopplats ihop med flera toppklubbar. Tyska Sky Sport har rapporterat att Tottenham nått en principiell överenskommelse med försvararen, medan spanska Marca uppgett att Liverpool tagit kontakt.

Mittbacken anslöt till Bournemouth från Feyenoord sommaren 2022 och har sedan dess gjort 126 matcher för klubben.

Han står även noterad för tre A-landskamper med Argentina.