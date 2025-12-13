Pearson och Thomas matchvinnare när Stoke City besegrade Swansea City

Seger för Stoke City med 2–1 mot Swansea City

Sorba Thomas avgjorde för Stoke City

Zan Vipotnik gjorde målet för Swansea City

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Stoke City i matchen mot Swansea City. Laget vann lördagens match i Championship med 2–1 (1–0).

Watford nästa för Stoke City

Stoke City tog ledningen strax före paus genom Ben Pearson.

Sorba Thomas slog till med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Stoke City.

Zan Vipotnik reducerade för Swansea City i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Swansea City.

Lagen möts på nytt den 7 mars.

Nästa motstånd för Stoke City är Watford. Lagen möts lördag 20 december 16.00. Swansea City tar sig an Wrexham hemma fredag 19 december 21.00.

Stoke City–Swansea City 2–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (42) Ben Pearson, 2–0 (60) Sorba Thomas, 2–1 (77) Zan Vipotnik.

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Junior Tchamadeu, Sorba Thomas. Swansea City: Liam Cullen, Goncalo Franco, Marko Stamenic, Melker Widell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 2-0-3

Swansea City: 2-0-3

Nästa match:

Stoke City: Watford FC, borta, 20 december 16.00

Swansea City: Wrexham AFC, hemma, 19 december 21.00