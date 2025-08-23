Pierre-Emerick Aubameyang gjorde två mål när Marseille vann mot Paris FC

Marseille vann med 5–2 mot Paris FC

Pierre-Emerick Aubameyang gjorde två mål för Marseille

Andra raka förlusten för Paris FC

Det blev Marseille som vann matchen hemma mot Paris FC i Ligue 1 herr på lördagen. 5–2 (2–1) slutade matchen.

Det här var första segern för Marseille, efter förlust med 0–1 mot Rennes i premiären.

Marseille gjorde första målet. Mason Greenwood slog till på straff, redan i 18:e minuten.

Marseille ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten, när Pierre-Emerick Aubameyang hittade rätt framspelad av Mason Greenwood.

Bara fyra minuter senare var det Ilan Kebbal som såg till att Paris FC reducerade till 2–1. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Moses Simon framspelad av Maxime Lopez och kvitterade för Paris FC.

I den 73:e minuten gav Pierre-Emerick Aubameyang Marseille ledningen.

Först med nio minuter kvar att spela ökade Marseille ledningen genom Pierre Emile Hojbjerg på pass av Bilal Nadir.

5–2-målet kom på övertid, när Robinio Vaz slog till och gjorde mål på pass av Mason Greenwood.

Mason Greenwood gjorde ett mål för Marseille och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari på Stade Sebastien Charlety.

Nästa motstånd för Marseille är Lyon. Lagen möts söndag 31 augusti 20.45 på Groupama Stadium.

Marseille–Paris FC 5–2 (2–1)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 1–0 (18) Mason Greenwood, 2–0 (24) Pierre-Emerick Aubameyang (Mason Greenwood), 2–1 (28) Ilan Kebbal, 2–2 (58) Moses Simon (Maxime Lopez), 3–2 (73) Pierre-Emerick Aubameyang, 4–2 (81) Pierre Emile Hojbjerg (Bilal Nadir), 5–2 (90) Robinio Vaz (Mason Greenwood).

Varningar, Marseille: Robinio Vaz.

Nästa match:

Marseille: Olympique Lyon, borta, 31 augusti