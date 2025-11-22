PSG besegrade Le Havre och toppar nu tabellen
- PSG vann med 3–0 mot Le Havre
- PSG:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Lee Kang-in avgjorde för PSG
Segern mot Le Havre på hemmaplan innebär att PSG nu är serieledare i Ligue 1 herr, två poäng före Marseille. PSG vann med 3–0 (1–0). Le Havre ligger på tolfte plats i tabellen.
Det här var sjunde gången den här säsongen som PSG höll nollan.
Segern var PSG:s fjärde på de senaste fem matcherna.
PSG–Le Havre – mål för mål
Lee Kang-in gjorde 1–0 för PSG efter en knapp halvtimme.
I 65:e minuten slog Joao Neves till och gjorde 2–0.
I 86:e minuten gjorde Bradley Barcola också 3–0.
Le Havre var på 16:e plats i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen möts igen 1 mars på Stade Oceane.
PSG tar sig an Monaco i nästa match borta lördag 29 november 17.00. Le Havre möter Lille hemma söndag 30 november 17.15.
PSG–Le Havre 3–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (29) Lee Kang-in, 2–0 (65) Joao Neves, 3–0 (86) Bradley Barcola.
Varningar, PSG: Nuno Mendes, Quentin Ndjantou. Le Havre: Abdoulaye Toure.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
PSG: 4-1-0
Le Havre: 2-2-1
Nästa match:
PSG: AS Monaco, borta, 29 november
Le Havre: LOSC Lille, hemma, 30 november
