PSG fortsätter segersviten mot Rennes

PSG segrade – 5–0 mot Rennes

PSG:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Khvicha Kvaratskhelia tvåmålsskytt för PSG

PSG fortsätter att ha det lätt mot Rennes i Ligue 1 herr. På lördagen vann PSG på nytt – den här gången med hela 5–0 (2–0) hemma på Parc des Princes. Det var PSG:s fjärde raka seger mot Rennes.

PSG höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Segern var PSG:s fjärde på de senaste fem matcherna.

PSG tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Khvicha Kvaratskhelia.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 39:e minuten när Senny Mayulu hittade rätt.

I 67:e minuten nätade Khvicha Kvaratskhelia återigen och gjorde 3–0.

4–0-målet kom med två minuter kvar att spela när Ibrahim Mbaye slog till och gjorde mål.

Goncalo Ramos gjorde också 5–0 i 90:e minuten.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, PSG med 12–3 och Rennes med 10–7 i målskillnad.

Rennes nya tabellposition är sjätte plats medan PSG är på andra plats. Noteras kan att Rennes sedan den 6 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 16 februari möts lagen återigen, då på Roazhon Park.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter PSG Metz på Stade Saint Symphorien 19.00. Rennes tar sig an Brest hemma 17.00.

PSG–Rennes 5–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (28) Khvicha Kvaratskhelia, 2–0 (39) Senny Mayulu, 3–0 (67) Khvicha Kvaratskhelia, 4–0 (88) Ibrahim Mbaye, 5–0 (90) Goncalo Ramos.

Varningar, Rennes: Abdelhamid Ait Boudlal, Jeremy Jacquet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Rennes: 4-0-1

Nästa match:

PSG: Metz, borta, 13 december

Rennes: Brest, hemma, 13 december