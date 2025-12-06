PSG fortsätter segersviten mot Rennes
- PSG segrade – 5–0 mot Rennes
- PSG:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Khvicha Kvaratskhelia tvåmålsskytt för PSG
PSG fortsätter att ha det lätt mot Rennes i Ligue 1 herr. På lördagen vann PSG på nytt – den här gången med hela 5–0 (2–0) hemma på Parc des Princes. Det var PSG:s fjärde raka seger mot Rennes.
PSG höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Segern var PSG:s fjärde på de senaste fem matcherna.
PSG:s Khvicha Kvaratskhelia tvåmålsskytt
PSG tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Khvicha Kvaratskhelia.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 39:e minuten när Senny Mayulu hittade rätt.
I 67:e minuten nätade Khvicha Kvaratskhelia återigen och gjorde 3–0.
4–0-målet kom med två minuter kvar att spela när Ibrahim Mbaye slog till och gjorde mål.
Goncalo Ramos gjorde också 5–0 i 90:e minuten.
Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, PSG med 12–3 och Rennes med 10–7 i målskillnad.
Rennes nya tabellposition är sjätte plats medan PSG är på andra plats. Noteras kan att Rennes sedan den 6 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.
Den 16 februari möts lagen återigen, då på Roazhon Park.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter PSG Metz på Stade Saint Symphorien 19.00. Rennes tar sig an Brest hemma 17.00.
PSG–Rennes 5–0 (2–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (28) Khvicha Kvaratskhelia, 2–0 (39) Senny Mayulu, 3–0 (67) Khvicha Kvaratskhelia, 4–0 (88) Ibrahim Mbaye, 5–0 (90) Goncalo Ramos.
Varningar, Rennes: Abdelhamid Ait Boudlal, Jeremy Jacquet.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
PSG: 4-0-1
Rennes: 4-0-1
Nästa match:
PSG: Metz, borta, 13 december
Rennes: Brest, hemma, 13 december
