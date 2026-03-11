PSG kopplade grepp om Chelsea – efter seger med 5–2

Seger för PSG med 5–2 mot Chelsea

Chvitja Kvaratschelia med två mål för PSG

Vitinha avgjorde för PSG

PSG vann första matchen på hemmaplan mot Chelsea i Champions League Åttondelsfinal på onsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på tisdag 17 mars. PSG vann matchen med 5–2 (2–1).

Bradley Barcola öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav PSG ledningen. Chelsea kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Malo Gusto. PSG tog ledningen strax före paus genom Ousmane Dembele.

Enzo Fernandez fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Chelsea. I 74:e minuten gav Vitinha PSG ledningen på nytt framspelad av Chvitja Kvaratschelia. 4–2-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Chvitja Kvaratschelia slog till och gjorde mål. 5–2-målet för PSG kom direkt därefter när Chvitja Kvaratschelia på stopptid återigen slog till.

PSG:s Chvitja Kvaratschelia stod för två mål och ett assist.

PSG–Chelsea 5–2 (2–1)

Champions League Åttondelsfinal, Parc des Princes

Mål: 1–0 (10) Bradley Barcola, 1–1 (28) Malo Gusto, 2–1 (40) Ousmane Dembele, 2–2 (57) Enzo Fernandez, 3–2 (74) Vitinha (Chvitja Kvaratschelia), 4–2 (86) Chvitja Kvaratschelia, 5–2 (90) Chvitja Kvaratschelia.

Varningar, PSG: Chvitja Kvaratschelia.