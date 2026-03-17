PSG till kvartsfinal efter seger mot Chelsea

PSG vann totalt mot Chelsea i Champions League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 0–3 till PSG, vilket betyder att PSG står som segrare med totala resultatet 8–2.

Chelsea–PSG – mål för mål

Khvicha Kvaratskhelia öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav PSG en tidig ledning. Bradley Barcola fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i 15:e minuten.

Till slut kom också 0–3 genom Senny Mayulu i 62:a minuten.

Champions League Åttondelsfinal, Stamford Bridge

Mål: 0–1 (6) Khvicha Kvaratskhelia, 0–2 (15) Bradley Barcola, 0–3 (62) Senny Mayulu.