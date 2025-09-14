PSG tog ännu en seger – 2–0 mot Lens
- PSG segrade – 2–0 mot Lens
- Bradley Barcola gjorde två mål för PSG
- Fjärde raka segern för PSG
Segertåget fortsätter för PSG. Mot Lens hemma på Parc des Princes på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu fyra segrar i rad i Ligue 1 herr.
Marseille nästa för PSG
PSG tog en tidig ledning. Bradley Barcola slog till, redan i 15:e minuten. Direkt efter pausen ökade Bradley Barcola PSG:s ledning. 2–0-målet blev matchens sista.
Efter fyra matcher har PSG nu tolv poäng och Lens har sex poäng.
Den 12 april möts lagen återigen, då på Stade Bollaert-Delelis.
Nästa motstånd för PSG är Marseille. Lagen möts söndag 21 september 20.45 på Orange Velodrome.
PSG–Lens 2–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (15) Bradley Barcola, 2–0 (51) Bradley Barcola.
Varningar, PSG: Goncalo Ramos. Lens: Florian Thauvin, Odsonne Edouard.
Nästa match:
PSG: Olympique Marseille, borta, 21 september
