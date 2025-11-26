PSV slog Liverpool efter Couhaib Driouechs dubbel

PSV vann med 4–1 mot Liverpool

Couhaib Driouech tvåmålsskytt för PSV

Guus Til matchvinnare för PSV

Det blev PSV som gick segrande ur mötet med Liverpool i Champions League på bortaplan, med 4–1 (1–1).

Couhaib Driouech gjorde två mål för PSV

Ivan Perisic öppnade målskyttet på straff redan i sjätte minuten och gav gästerna PSV en tidig ledning.

1–1 kom i 16:e minuten när Dominik Szoboszlai fick träff.

Guus Til slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och gav PSV ledningen.

I 73:e minuten ökade Couhaib Driouech ledningen.

1–4-målet kom på övertid när Couhaib Driouech på nytt slog till och gjorde mål.

För hemmalaget betyder resultatet 13:e plats i tabellen. PSV är på 15:e plats.

På tisdag 9 december 21.00 spelar Liverpool borta mot Inter och PSV hemma mot Atletico Madrid.

Liverpool–PSV 1–4 (1–1)

Champions League, Anfield

Mål: 0–1 (6) Ivan Perisic, 1–1 (16) Dominik Szoboszlai, 1–2 (56) Guus Til, 1–3 (73) Couhaib Driouech, 1–4 (90) Couhaib Driouech.

Varningar, Liverpool: Virgil van Dijk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 3-0-2

PSV: 2-2-1

Nästa match:

Liverpool: Inter, borta, 9 december

PSV: Atletico de Madrid, hemma, 9 december