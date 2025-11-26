PSV slog Liverpool efter Couhaib Driouechs dubbel
Det blev PSV som gick segrande ur mötet med Liverpool i Champions League på bortaplan, med 4–1 (1–1).
Couhaib Driouech gjorde två mål för PSV
Ivan Perisic öppnade målskyttet på straff redan i sjätte minuten och gav gästerna PSV en tidig ledning.
1–1 kom i 16:e minuten när Dominik Szoboszlai fick träff.
Guus Til slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och gav PSV ledningen.
I 73:e minuten ökade Couhaib Driouech ledningen.
1–4-målet kom på övertid när Couhaib Driouech på nytt slog till och gjorde mål.
För hemmalaget betyder resultatet 13:e plats i tabellen. PSV är på 15:e plats.
På tisdag 9 december 21.00 spelar Liverpool borta mot Inter och PSV hemma mot Atletico Madrid.
Liverpool–PSV 1–4 (1–1)
Champions League, Anfield
Mål: 0–1 (6) Ivan Perisic, 1–1 (16) Dominik Szoboszlai, 1–2 (56) Guus Til, 1–3 (73) Couhaib Driouech, 1–4 (90) Couhaib Driouech.
Varningar, Liverpool: Virgil van Dijk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 3-0-2
PSV: 2-2-1
Nästa match:
Liverpool: Inter, borta, 9 december
PSV: Atletico de Madrid, hemma, 9 december
