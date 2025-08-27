Qarabag vann totalt mot Ferencvaros i Champions League Play off. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–3 till Ferencvaros, vilket betyder att Qarabag står som segrare med totala resultatet 5–4.

Segermålet för Ferencvaros stod Alex Toth för efter 82 minuter.

Alex Toth blev matchvinnare

Ferencvaros tog en tidig ledning. Lenny Joseph slog till, redan i tolfte minuten.

Qarabag kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, när Leandro Andrade slog till.

Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Abdellah Zoubir. I 55:e minuten slog Barnabas Varga till på straff, och kvitterade för Ferencvaros.

Och med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Alex Toth.

Qarabag–Ferencvaros 2–3 (2–1), 5–4 totalt

Champions League Play off, Tofik Bakhramov

Mål: 0–1 (12) Lenny Joseph, 1–1 (25) Leandro Andrade, 2–1 (45) Abdellah Zoubir, 2–2 (55) Barnabas Varga, 2–3 (82) Alex Toth.

Varningar, Qarabag: Kevin Medina, Matheus Silva, Pedro Bicalho. Ferencvaros: Ibrahim Cisse, Gavriel Kanichowsky, Naby Keita.