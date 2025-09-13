Queens Park Rangers besegrade Wrexham med 3–1

Queens Park Rangers-seger med 3–1 mot Wrexham

Richard Kone matchvinnare för Queens Park Rangers

Andra raka segern för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers vann mötet i Championship på bortaplan mot Wrexham, med 3–1 (2–0).

Stoke City nästa för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers gjorde 0–1 efter 33 minuters spel.

Queens Park Rangers gjorde också 0–2 strax före paus, genom Richard Kone framspelad av Nicolas Madsen. I 67:e minuten slog Kieffer Moore till, och reducerade åt Wrexham. Fler mål än så blev det inte för Wrexham.

I den 75:e minuten ökade Rumarn Burrell ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Wrexham har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Queens Park Rangers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–12 i målskillnad.

För Wrexham gör resultatet att laget nu ligger på 21:a plats i tabellen, medan Queens Park Rangers är på tolfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Stoke City. Lagen möts lördag 20 september 13.30.

Wrexham–Queens Park Rangers 1–3 (0–2)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 0–1 (33) Självmål, 0–2 (44) Richard Kone (Nicolas Madsen), 1–2 (67) Kieffer Moore, 1–3 (75) Rumarn Burrell.

Varningar, Wrexham: George Dobson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 1-1-3

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Stoke City FC, hemma, 20 september