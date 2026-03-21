Queens Park Rangers vann klart på hemmaplan mot Portsmouth

Queens Park Rangers vann med 6–1 mot Portsmouth

Rayan Kolli avgjorde för Queens Park Rangers

Andra raka segern för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers fick rejäl utdelning när laget vann hemma mot Portsmouth i Championship med 6–1 (3–1).

Queens Park Rangers–Portsmouth – mål för mål

Paul Smyth öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Queens Park Rangers ledningen. 2–0 kom i 24:e minuten när Rayan Kolli hittade rätt efter pass från Paul Smyth. Laget ökade ledningen till 3–0 efter en knapp halvtimme på nytt genom Paul Smyth efter förarbete av Harvey Vale. 3–1 kom i 38:e minuten när John Swift fick träff.

I 55:e minuten nätade Rayan Kolli återigen och gjorde 4–1. 5–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Richard Kone slog till och gjorde mål på straff. 6–1-målet för Queens Park Rangers kom direkt därefter när Richard Kone med tre minuter kvar att spela på nytt slog till på pass av Harvey Vale.

Queens Park Rangers Paul Smyth stod för två mål och ett assist.

Queens Park Rangers har två segrar och tre förluster och 9–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad.

På fredag 3 april 16.00 spelar Queens Park Rangers hemma mot Watford och Portsmouth borta mot Norwich City.

Queens Park Rangers–Portsmouth 6–1 (3–1)

Championship, Loftus Road

Mål: 1–0 (7) Paul Smyth, 2–0 (24) Rayan Kolli (Paul Smyth), 3–0 (29) Paul Smyth (Harvey Vale), 3–1 (38) John Swift, 4–1 (55) Rayan Kolli, 5–1 (86) Richard Kone, 6–1 (87) Richard Kone (Harvey Vale).

Varningar, Queens Park Rangers: Paul Smyth, Isaac Hayden, Richard Kone, Rhys Norrington-Davies. Portsmouth: Terry Devlin, Ebou Adams.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-0-3

Portsmouth: 0-1-4

Nästa match:

Queens Park Rangers: Watford FC, hemma, 3 april 16.00

Portsmouth: Norwich City FC, borta, 3 april 16.00