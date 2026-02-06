Querfeld räddade en poäng i 87:e minuten mot Eintracht Frankfurt

Oavgjort mellan Union Berlin och Eintracht Frankfurt

Leopold Querfeld kvitterade i 87:e minuten

Union Berlin nu nionde, Eintracht Frankfurt på sjunde plats

Det såg länge mörkt ut för Union Berlin i mötet med Eintracht Frankfurt, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Bundesliga på Alte Foersterei. Men i 87:e minuten slog Leopold Querfeld till och räddade en poäng för Union Berlin. Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen på fredagen.

Det var Union Berlins sjätte match i rad utan seger.

Union Berlin–Eintracht Frankfurt – mål för mål

Nathaniel Brown gav Eintracht Frankfurt ledningen med sex minuter kvar att spela efter förarbete från Mahmoud Dahoud. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Leopold Querfeld slog till och gjorde mål på straff för Union Berlin. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Union Berlin har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eintracht Frankfurt har två oavgjorda och tre förluster och 8–13 i målskillnad.

För Eintracht Frankfurt gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Union Berlin är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Union Berlin med 4–3.

Nästa motstånd för Union Berlin är Hamburg. Lagen möts lördag 14 februari 15.30 på Volksparkstadion.

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (0–0)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 0–1 (84) Nathaniel Brown (Mahmoud Dahoud), 1–1 (87) Leopold Querfeld.

Varningar, Union Berlin: Janik Haberer, Andras Schafer, Aljoscha Kemlein, Derrick Koehn. Eintracht Frankfurt: Arnaud Kalimuendo-Muinga, Oscar Hoejlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 0-3-2

Eintracht Frankfurt: 0-2-3

Nästa match:

Union Berlin: Hamburger SV, borta, 14 februari 15.30