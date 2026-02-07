Rayans mål gav poäng för Bournemouth mot Aston Villa

Bournemouth och Aston Villa kryssade

Rayan kvitterade i 55:e minuten

Everton nästa för Bournemouth

Aston Villas Morgan Rogers gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Bournemouth i Premier League. I andra halvlek kvitterade Bournemouth genom Rayan med 35 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Bournemouth–Aston Villa – mål för mål

Morgan Rogers gjorde 1–0 till gästande Aston Villa i 22:a minuten.

I 55:e minuten slog Rayan till framspelad av James Hill och kvitterade för Bournemouth. 1–1-målet blev matchens sista.

Tisdag 10 februari 20.30 spelar Bournemouth borta mot Everton. Aston Villa möter Brighton hemma på Villa Park onsdag 11 februari 20.30.

Bournemouth–Aston Villa 1–1 (0–1)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (22) Morgan Rogers, 1–1 (55) Rayan (James Hill).

Varningar, Bournemouth: Alex Jimenez. Aston Villa: Emiliano Buendia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 3-2-0

Aston Villa: 1-2-2

Nästa match:

Bournemouth: Everton FC, borta, 10 februari 20.30

Aston Villa: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 11 februari 20.30