Rayo Vallecano besegrades på bortaplan av Atlethic Bilbao
- Atlethic Bilbao segrade – 1–0 mot Rayo Vallecano
- Oihan Sancet matchvinnare för Atlethic Bilbao
- Andra raka segern för Atlethic Bilbao
Rayo Vallecano fick se sig besegrat i mötet med Atlethic Bilbao på bortaplan i La Liga, med 0–1 (0–0).
Oihan Sancet stod för Atlethic Bilbaos avgörande mål efter 66 minuter.
Real Betis nästa för Atlethic Bilbao
När lagen möttes senast slutade det med seger för Atlethic Bilbao med 3–1.
Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars.
Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Barcelona. Lagen möts söndag 31 augusti 21.30.
Atlethic Bilbao–Rayo Vallecano 1–0 (0–0)
La Liga, San Mamés
Mål: 1–0 (66) Oihan Sancet.
Varningar, Rayo Vallecano: Alvaro Garcia, Unai Lopez, Pep Chavarria, Andrei Ratiu.
Nästa match:
Rayo Vallecano: FC Barcelona, hemma, 31 augusti
