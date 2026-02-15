Rayo Vallecano tog hemmaseger mot Atletico Madrid
- Rayo Vallecano vann med 3–0 mot Atletico Madrid
- Fran Perez matchvinnare för Rayo Vallecano
- Andra raka nederlaget för Atletico Madrid
Rayo Vallecano tog greppet om hemmamatchen mot Atletico Madrid redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och söndagens match i La Liga slutade 3–0.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Rayo Vallecanos målvakter höll nollan.
Rayo Vallecano–Atletico Madrid – mål för mål
Rayo Vallecano tog ledningen i minut 40 genom Fran Perez. Oscar Valentin stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.
Rayo Vallecano gjorde också 3–0 genom Nobel Mendy i 76:e minuten.
När lagen senast möttes vann Atletico Madrid med 3–2.
Rayo Vallecano tar sig an Real Betis i nästa match borta lördag 21 februari 16.15. Atletico Madrid möter samma dag 21.00 Espanyol hemma.
Rayo Vallecano–Atletico Madrid 3–0 (2–0)
La Liga, Campo de Futbol de Vallecas
Mål: 1–0 (40) Fran Perez, 2–0 (45) Oscar Valentin, 3–0 (76) Nobel Mendy.
Varningar, Rayo Vallecano: Alvaro Garcia. Atletico Madrid: Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 2-0-3
Atletico Madrid: 2-1-2
Nästa match:
Rayo Vallecano: Real Betis, borta, 21 februari 16.15
Atletico Madrid: Espanyol Barcelona, hemma, 21 februari 21.00
