Rayo Vallecano tog hemmaseger mot Atletico Madrid

Rayo Vallecano vann med 3–0 mot Atletico Madrid

Fran Perez matchvinnare för Rayo Vallecano

Andra raka nederlaget för Atletico Madrid

Rayo Vallecano tog greppet om hemmamatchen mot Atletico Madrid redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och söndagens match i La Liga slutade 3–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Rayo Vallecanos målvakter höll nollan.

Rayo Vallecano–Atletico Madrid – mål för mål

Rayo Vallecano tog ledningen i minut 40 genom Fran Perez. Oscar Valentin stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Rayo Vallecano gjorde också 3–0 genom Nobel Mendy i 76:e minuten.

När lagen senast möttes vann Atletico Madrid med 3–2.

Rayo Vallecano tar sig an Real Betis i nästa match borta lördag 21 februari 16.15. Atletico Madrid möter samma dag 21.00 Espanyol hemma.

Rayo Vallecano–Atletico Madrid 3–0 (2–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (40) Fran Perez, 2–0 (45) Oscar Valentin, 3–0 (76) Nobel Mendy.

Varningar, Rayo Vallecano: Alvaro Garcia. Atletico Madrid: Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 2-0-3

Atletico Madrid: 2-1-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Betis, borta, 21 februari 16.15

Atletico Madrid: Espanyol Barcelona, hemma, 21 februari 21.00