Rayo Vallecano tog hemmaseger mot Atletico Madrid

  • Rayo Vallecano vann med 3–0 mot Atletico Madrid

  • Fran Perez matchvinnare för Rayo Vallecano

  • Andra raka nederlaget för Atletico Madrid

Rayo Vallecano tog greppet om hemmamatchen mot Atletico Madrid redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och söndagens match i La Liga slutade 3–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Rayo Vallecanos målvakter höll nollan.

Rayo Vallecano–Atletico Madrid – mål för mål

Rayo Vallecano tog ledningen i minut 40 genom Fran Perez. Oscar Valentin stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Rayo Vallecano gjorde också 3–0 genom Nobel Mendy i 76:e minuten.

När lagen senast möttes vann Atletico Madrid med 3–2.

Rayo Vallecano tar sig an Real Betis i nästa match borta lördag 21 februari 16.15. Atletico Madrid möter samma dag 21.00 Espanyol hemma.

Rayo Vallecano–Atletico Madrid 3–0 (2–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (40) Fran Perez, 2–0 (45) Oscar Valentin, 3–0 (76) Nobel Mendy.

Varningar, Rayo Vallecano: Alvaro Garcia. Atletico Madrid: Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 2-0-3

Atletico Madrid: 2-1-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Betis, borta, 21 februari 16.15

Atletico Madrid: Espanyol Barcelona, hemma, 21 februari 21.00

