Red Bull Leipzig vann mot Werder Bremen på Red Bull Arena

Red Bull Leipzig segrade – 2–0 mot Werder Bremen

Red Bull Leipzigs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Assan Ouedraogo avgjorde för Red Bull Leipzig

Efter en mållös första halvlek avgjorde Red Bull Leipzig matchen mot Werder Bremen i andra halvlek. Till slut vann Red Bull Leipzig söndagens hemmamatch i Bundesliga med 2–0.

Red Bull Leipzig höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Segern var Red Bull Leipzigs fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Red Bull Leipzig–Werder Bremen – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Assan Ouedraogo gav Red Bull Leipzig ledningen.

Xaver Schlager ökade Red Bull Leipzigs ledning i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Werder Bremen är på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 april på Weserstadion.

I nästa match möter Red Bull Leipzig Mönchengladbach borta på fredag 28 november 20.30. Werder Bremen möter Köln lördag 29 november 15.30 hemma.

Red Bull Leipzig–Werder Bremen 2–0 (0–0)

Bundesliga, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (63) Assan Ouedraogo, 2–0 (80) Xaver Schlager.

Varningar, Red Bull Leipzig: Conrad Harder. Werder Bremen: Marco Friedl, Amos Pieper.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 4-0-1

Werder Bremen: 2-2-1

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Borussia Mönchengladbach, borta, 28 november

Werder Bremen: FC Köln, hemma, 29 november