Renato Nhaga räddade poäng på övertid mot Benfica

Benfica och Casa Pia kryssade

Renato Nhaga kvitterade på stopptid

Benfica nu tredje, Casa Pia på 15:e plats

Det såg ut att bli förlust för Casa Pia mot Benfica på söndagen i Primeira Liga herr på Estádio da Luz. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Renato Nhaga till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Casa Pia.

Resultatet innebär att Benfica fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter sju vinster och fyra oavgjorda matcher.

Det var Casa Pias sjätte match i rad utan seger.

Benfica–Casa Pia – mål för mål

Georgiy Sudakov slog till framspelad av Vangelis Pavlidis redan i 17:e minuten och gav Benfica ledningen. Med en halvtimme kvar att spela fick Vangelis Pavlidis träff på straff och ökade ledningen för Benfica.

Casa Pia reducerade till 2–1 i 66:e minuten.

Kvitteringen kom på övertid när Renato Nhaga slog till och gjorde mål för Casa Pia. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Benfica har tre segrar och två oavgjorda och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Casa Pia har två oavgjorda och tre förluster och 8–15 i målskillnad. Det här var Benficas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Casa Pia ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Benfica är på tredje plats.

Den 3 april tar lagen sig an varandra igen.

Benfica tar sig an Nacional i nästa match borta lördag 29 november 19.00. Casa Pia möter samma dag 16.30 Alverca hemma.

Benfica–Casa Pia 2–2 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (17) Georgiy Sudakov (Vangelis Pavlidis), 2–0 (60) Vangelis Pavlidis, 2–1 (66) Självmål, 2–2 (90) Renato Nhaga.

Varningar, Benfica: Antonio Silva, Richard Rios, Georgiy Sudakov. Casa Pia: Patrick Sequeira, David Sousa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Casa Pia: 0-2-3

Nästa match:

Benfica: CD Nacional Funchal, borta, 29 november

Casa Pia: Alverca, hemma, 29 november