Rennes vände underläge och vann

Seger för Rennes med 3–1 mot Lyon

Självmål avgjorde för Rennes

Rennes nu sjätte, Lyon på fjärde plats

Rennes låg under i halvtid i hemmamatchen i Ligue 1 herr mot Lyon. Men laget vände underläget, och vann, med 3–1 (0–1) i söndagens match på Roazhon Park.

Rennes–Lyon – mål för mål

Gästerna Lyon tog en tidig ledning. Corentin Tolisso gjorde målet, redan i 14:e minuten. I den 75:e minuten blev Lyons Tyler Morton utvisad, och laget fick spela med en spelare mindre sista 15 minuterna.

Anthony Rouault kvitterade för Rennes med knappa kvarten kvar.

Ledningsmålet till 2–1 kom på övertid, när Mohamed Kader Meite slog till och gjorde mål för Rennes.

Rennes ökade ledningen till 3–1 i 90:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Rennes ligger på sjätte plats medan Lyon har fjärdeplatsen.

Lagen möts igen 3 maj på Groupama Stadium.

Nästa motstånd för Rennes är Nantes. Lagen möts lördag 20 september 17.00 på Stade de la Beaujoire.

Rennes–Lyon 3–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (14) Corentin Tolisso, 1–1 (80) Anthony Rouault, 2–1 (90) Mohamed Kader Meite, 3–1 (90) Självmål.

Varningar, Rennes: Alidu Seidu, Przemyslaw Frankowski.

Nästa match:

Rennes: Nantes, borta, 20 september