Rio Ave vann hemma mot Estrela

Rio Ave vann med 2–1 mot Estrela

Avgörande målet kom i 65:e minuten.

Jalen Blesa med två mål för Rio Ave

Hemmalaget Rio Ave tog en uddamålsseger i matchen mot Estrela på Estadio dos Arcos. Laget vann matchen i Primeira Liga herr på söndagen med 2–1 (1–0).

Estoril nästa för Rio Ave

Jalen Blesa gav Rio Ave ledningen i 27:e minuten framspelad av Dario Spikic.

Direkt efter pausen ökade Jalen Blesa Rio Aves ledning på pass av Dario Spikic. I 65:e minuten slog Rodrigo Pinho till och reducerade åt Estrela. Fler mål än så blev det inte för Estrela.

När lagen möttes senast vann Rio Ave med 2–1.

Söndag 22 mars 16.30 spelar Rio Ave borta mot Estoril. Estrela möter Casa Pia hemma på Estadio Jose Gomes fredag 20 mars 21.15.

Rio Ave–Estrela 2–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos

Mål: 1–0 (27) Jalen Blesa (Dario Spikic), 2–0 (48) Jalen Blesa (Dario Spikic), 2–1 (65) Rodrigo Pinho.

Varningar, Rio Ave: Jakub Brabec, Ole Pohlmann, Ennio van der Gouw, Ryan Guilherme. Estrela: Eddy Doue, Max Scholze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 2-1-2

Estrela: 0-2-3

Nästa match:

