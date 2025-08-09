Robbie Ure matchhjälte för Sirius mot Halmstad
Sirius vann med 1–0 (0–0) borta mot Halmstad i Allsvenskan. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Robbie Ure.
Brommapojkarna nästa för Sirius
Halmstad har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sirius har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Halmstads andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sirius andra uddamålsseger.
Halmstad stannar därmed på tolfte plats, och Sirius på 13:e plats, i tabellen.
Lördag 16 augusti 15.00 spelar Halmstad hemma mot Malmö FF. Sirius möter Brommapojkarna borta på Grimsta IP söndag 17 augusti 14.00.
Halmstad–Sirius 0–1 (0–0)
Allsvenskan, Örjans Vall
Mål: 0–1 (76) Robbie Ure.
Varningar, Halmstad: Gabriel Wallentin, Filip Schyberg, Emmanuel Yeboah. Sirius: Marcus Lindberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Halmstad: 0-2-3
Sirius: 1-1-3
Nästa match:
Halmstad: Malmö FF, hemma, 16 augusti
Sirius: IF Brommapojkarna, borta, 17 augusti
