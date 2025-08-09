Seger för Sirius med 1–0 mot Halmstad

Robbie Ure avgjorde för Sirius

Sirius fjärde seger för säsongen

Sirius vann med 1–0 (0–0) borta mot Halmstad i Allsvenskan. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Robbie Ure.

Brommapojkarna nästa för Sirius

Halmstad har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sirius har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Halmstads andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sirius andra uddamålsseger.

Halmstad stannar därmed på tolfte plats, och Sirius på 13:e plats, i tabellen.

Lördag 16 augusti 15.00 spelar Halmstad hemma mot Malmö FF. Sirius möter Brommapojkarna borta på Grimsta IP söndag 17 augusti 14.00.

Halmstad–Sirius 0–1 (0–0)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 0–1 (76) Robbie Ure.

Varningar, Halmstad: Gabriel Wallentin, Filip Schyberg, Emmanuel Yeboah. Sirius: Marcus Lindberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Halmstad: 0-2-3

Sirius: 1-1-3

Nästa match:

Halmstad: Malmö FF, hemma, 16 augusti

Sirius: IF Brommapojkarna, borta, 17 augusti