Robbie Ure matchhjälte för Sirius mot Halmstad

    • Seger för Sirius med 1–0 mot Halmstad

    • Robbie Ure avgjorde för Sirius

    • Sirius fjärde seger för säsongen

    Sirius vann med 1–0 (0–0) borta mot Halmstad i Allsvenskan. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Robbie Ure.

    Brommapojkarna nästa för Sirius

    Halmstad har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sirius har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Halmstads andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sirius andra uddamålsseger.

    Halmstad stannar därmed på tolfte plats, och Sirius på 13:e plats, i tabellen.

    Lördag 16 augusti 15.00 spelar Halmstad hemma mot Malmö FF. Sirius möter Brommapojkarna borta på Grimsta IP söndag 17 augusti 14.00.

    Halmstad–Sirius 0–1 (0–0)

    Allsvenskan, Örjans Vall

    Mål: 0–1 (76) Robbie Ure.

    Varningar, Halmstad: Gabriel Wallentin, Filip Schyberg, Emmanuel Yeboah. Sirius: Marcus Lindberg.

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    Halmstad: 0-2-3

    Sirius: 1-1-3

    Nästa match:

    Halmstad: Malmö FF, hemma, 16 augusti

    Sirius: IF Brommapojkarna, borta, 17 augusti

