Röda Stjärnan ledde med 1–0 i paus i mötet i Champions League Tredje kvalomgången hemma med Lech Poznan på tisdagen. Men Lech Poznan var starkare i andra halvlek och fixade oavgjort, 1–1.

Röda Stjärnan–Lech Poznan – mål för mål

Röda Stjärnan tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Cherif Ndiaye på straff. I den 57:e minuten fick Röda Stjärnans Rodrigao rött kort.

Kvitteringen kom på övertid, när Mikael Ishak slog till och gjorde mål för Lech Poznan. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Röda Stjärnan med 3–1.

Röda Stjärnan–Lech Poznan 1–1 (1–0)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 1–0 (45) Cherif Ndiaye, 1–1 (90) Mikael Ishak.

Varningar, Röda Stjärnan: Bruno Duarte, Milson, Rade Krunic, Milos Veljkovic. Lech Poznan: Pablo Rodriguez.

Utvisningar, Röda Stjärnan: Rodrigao.