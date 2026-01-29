Röda Stjärnan kvalklart efter oavgjort mot Celta Vigo

1–1 mellan Röda Stjärnan och Celta Vigo

Bruno Duarte kvitterade i 89:e minuten

Röda Stjärnan nu 15:e, Celta Vigo på 16:e plats

Efter en bra säsong i Europa League är Röda Stjärnan nu klart för kval. Det efter oavgjort, 1–1 (0–0), på hemmaplan mot Celta Vigo.

Röda Stjärnan–Celta Vigo – mål för mål

Fer Lopez gjorde 1–0 till Celta Vigo med tre minuter kvar att spela. Kvitteringen kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Bruno Duarte slog till och gjorde mål för Röda Stjärnan efter förarbete från Timi Elsnik. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Röda Stjärnan slutar på 15:e plats och Celta Vigo på 16:e plats. Röda Stjärnan var elva i tabellen för ett dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Röda Stjärnan–Celta Vigo 1–1 (0–0)

Europa League, Stadion Rajko Mitic

Mål: 0–1 (87) Fer Lopez, 1–1 (89) Bruno Duarte (Timi Elsnik).

Varningar, Röda Stjärnan: Vladimir Lucic, Rade Krunic. Celta Vigo: Miguel Roman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Röda Stjärnan: 4-1-0

Celta Vigo: 2-1-2