Rolando Mandragora poängräddare för Fiorentina mot Juventus

Oavgjort mellan Fiorentina och Juventus

Rolando Mandragora kvitterade i 48:e minuten

Fiorentina nu 19:e, Juventus på sjätte plats

Juventus Filip Kostic gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Fiorentina i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Fiorentina in i matchen och kvitterade genom Rolando Mandragora i 48:e minuten. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Det var tolfte matchen i rad utan seger för Fiorentina.

Fiorentina–Juventus – mål för mål

Juventus tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Filip Kostic.

Direkt efter pausen gjorde Rolando Mandragora mål och kvitterade för Fiorentina. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Fiorentinas sjätte oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Fiorentina nu ligger på 19:e plats i tabellen. Juventus är på sjätte plats.

Den 17 maj möts lagen återigen.

Fiorentina tar sig an Atalanta i nästa match borta söndag 30 november 18.00. Juventus möter Cagliari hemma lördag 29 november 18.00.

Fiorentina–Juventus 1–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (45) Filip Kostic, 1–1 (48) Rolando Mandragora.

Varningar, Fiorentina: Fabiano Parisi, Nicolo Fagioli, Rolando Mandragora. Juventus: Weston McKennie, Fabio Miretti, Juan Cabal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 0-3-2

Juventus: 2-2-1

Nästa match:

Fiorentina: Atalanta, borta, 30 november

Juventus: Cagliari, hemma, 29 november