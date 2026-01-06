Roma för tuffa för Lecce – förlust med 0–2

Roma-seger med 2–0 mot Lecce

Evan Ferguson avgjorde för Roma

Romas starka defensiv briljerade

Lecce räckte inte till mot Roma på hemmaplan i Serie A. Matchen på tisdagen slutade 2–0 (1–0) till Roma.

Det här var Romas åttonde nolla den här säsongen.

Lecce–Roma – mål för mål

Evan Ferguson slog till redan i 14:e minuten och gav gästande Roma en tidig ledning.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Artem Dovbyk ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stadio Olimpico, Rome.

Nästa motstånd för Lecce är Parma. Lagen möts söndag 11 januari 12.30 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

Lecce–Roma 0–2 (0–1)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 0–1 (14) Evan Ferguson, 0–2 (71) Artem Dovbyk.

Varningar, Lecce: Lameck Banda, Youssef Maleh, Kialonda Gaspar. Roma: Bryan Cristante.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-1-3

Roma: 3-0-2

Nästa match:

Lecce: Parma, hemma, 11 januari 12.30