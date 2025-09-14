Romain Del Castillo målskytt – men Brest föll

Seger för Paris FC med 2–1 mot Brest

Vincent Marchetti avgjorde för Paris FC

Andra raka segern för Paris FC

Brest blev besegrade av Paris FC på hemmaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 1–2 (0–2).

Brest–Paris FC – mål för mål

Paris FC startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Willem Geubbels slog till, redan i 14:e minuten.

Paris FC gjorde också 0–2 i 34:e minuten, genom Vincent Marchetti. Direkt efter pausen gjorde Romain Del Castillo mål på straff och reducerade åt Brest. Mer än så blev det dock inte för Brest.

I den 84:e minuten fick Paris FC Otavio utvisad, och under de sista sex minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

När lagen senast möttes, 2019, blev det seger för Brest med 1–0.

Den 3 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Sebastien Charlety.

Nästa motstånd för Brest är Niza. Lagen möts lördag 20 september 19.00 på Stade Francis-Le Ble.

Brest–Paris FC 1–2 (0–2)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 0–1 (14) Willem Geubbels, 0–2 (34) Vincent Marchetti, 1–2 (52) Romain Del Castillo.

Varningar,

Utvisningar, .

Nästa match:

Brest: Nice, hemma, 20 september