Romain Del Castillo och Hugo Magnetti matchvinnare när Brest vände mot Strasbourg

Brest segrade – 2–1 mot Strasbourg

Hugo Magnetti avgjorde för Brest

Andra raka segern för Brest

Efter en spelad halvlek var Strasbourg i ledningen med 1–0 på Stade de la Meinau. Men Brest vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Ligue 1 herr. Stor matchhjälte blev Hugo Magnetti, med sitt 2–1-mål efter 82 minuter.

Strasbourg–Brest – mål för mål

Samuel Amo-Ameyaw öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Strasbourg ledningen.

I 55:e minuten nätade Romain Del Castillo på straff och kvitterade för Brest.

Hugo Magnetti såg till att Brest avgjorde matchen med åtta minuter kvar att spela. Magnetti fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Strasbourgs femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brests andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 12 april på Stade Francis-Le Ble.

I nästa omgång har Strasbourg Toulouse borta på Stadium de Toulouse, lördag 6 december 19.00. Brest spelar hemma mot Monaco fredag 5 december 19.00.

Strasbourg–Brest 1–2 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (11) Samuel Amo-Ameyaw, 1–1 (55) Romain Del Castillo, 1–2 (82) Hugo Magnetti.

Varningar, Brest: Brendan Chardonnet, Kenny Lala, Ludovic Ajorque.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 2-0-3

Brest: 2-1-2

Nästa match:

Strasbourg: Toulouse FC, borta, 6 december

Brest: AS Monaco, hemma, 5 december