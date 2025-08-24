Rosengård fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Rosengård vann med 2–1 mot Helsingborg

Tredje raka segern för Rosengård

Rosengårds sjunde seger för säsongen

Efter en tuff period har Rosengård nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Helsingborg på Olympia i division 1 södra dam och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Rosengård blev 2–1 (2–0).

Vellinge nästa för Rosengård

Alice Authén Javefors och Stella Malmros gjorde mål för Rosengård, och Mona Chahrour för Helsingborg.

Det här var Helsingborgs tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rosengårds fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Rosengård ligger på sjätte plats i tabellen, och Helsingborg är på åttonde plats. Noteras kan att Rosengård sedan den 1 augusti har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Söndag 31 augusti 13.00 spelar Helsingborg borta mot Örgryte. Rosengård möter Vellinge hemma på Malmö IP måndag 1 september 19.15.