Queens Park Rangers-seger med 3–1 mot WBA

Hemmalaget Queens Park Rangers vann mot WBA i Championship. 3–1 (1–0) slutade lördagens match.

Queens Park Rangers tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Jonathan Varane med assist av Nicolas Madsen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Rumarn Burrell på pass av Rumarn Burrell och ökade ledningen för Queens Park Rangers.

Aune Heggebo reducerade för WBA assisterad av Callum Styles i 76:e minuten. Mer än så blev det dock inte för WBA.

3–1-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Rumarn Burrell på nytt slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.

Rumarn Burrell gjorde två mål för Queens Park Rangers och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 29 december spelar lagen mot varandra på nytt.

Queens Park Rangers tar sig an Birmingham i nästa match hemma tisdag 9 december 21.00. WBA möter samma dag 20.45 Southampton borta.

Queens Park Rangers–WBA 3–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (45) Jonathan Varane (Nicolas Madsen), 2–0 (59) Rumarn Burrell (Rumarn Burrell), 2–1 (76) Aune Heggebo (Callum Styles), 3–1 (87) Rumarn Burrell.

Varningar, Queens Park Rangers: Rhys Norrington-Davies. WBA: Karlan Grant.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 3-1-1

WBA: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Birmingham City, hemma, 9 december

WBA: Southampton FC, borta, 9 december