Samir El Mourabet och Emanuel Emegha målskyttar när Strasbourg vände mot Crystal Palace

Seger för Strasbourg med 2–1 mot Crystal Palace

Samir El Mourabet avgjorde för Strasbourg

Andra raka segern för Strasbourg

I halvtid var Crystal Palace i ledningen med 1–0 på Stade de la Meinau. Men Strasbourg vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Conference League herr.

Segermålet för Strasbourg stod Samir El Mourabet för efter 77 minuter.

Aberdeen nästa för Strasbourg

Crystal Palace tog ledningen i 35:e minuten genom Tyrick Mitchell.

Direkt efter pausen slog Emanuel Emegha till och kvitterade för Strasbourg.

Samir El Mourabet gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. El Mourabet fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Strasbourgs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Crystal Palaces andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Strasbourg nu ligger på andra plats i tabellen och Crystal Palace är på 18:e plats.

På torsdag 11 december 21.00 spelar Strasbourg borta mot Aberdeen och Crystal Palace borta mot Shelbourne.

Strasbourg–Crystal Palace 2–1 (0–1)

Conference League herr, Stade de la Meinau

Mål: 0–1 (35) Tyrick Mitchell, 1–1 (53) Emanuel Emegha, 2–1 (77) Samir El Mourabet.

Varningar, Strasbourg: Samir El Mourabet. Crystal Palace: Maxence Lacroix, Jaydee Canvot.

Nästa match:

Strasbourg: Aberdeen FC, borta, 11 december

Crystal Palace: Shelbourne FC, borta, 11 december