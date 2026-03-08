Santa Clara är äntligen segrare igen efter vinst mot Guimaraes

Santa Clara vann med 2–0 mot Guimaraes

Sidney Lima matchvinnare för Santa Clara

Santa Claras femte seger för säsongen

Elva matcher utan seger i Primeira Liga herr fick räcka. På söndagen kunde Santa Clara till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Guimaraes, med 2–0 (2–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Santa Claras målvakter höll nollan.

AVS nästa för Santa Clara

Sidney Lima slog till redan i sjätte minuten och gav Santa Clara en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 2–0 i 14:e minuten.

Santa Clara har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad.

Santa Clara ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Guimaraes är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Guimaraes med 2–1.

Santa Clara tar sig an AVS i nästa match borta söndag 15 mars 16.30. Guimaraes möter Famalicao hemma lördag 14 mars 16.30.

Santa Clara–Guimaraes 2–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 1–0 (6) Sidney Lima, 2–0 (14) Självmål.

Varningar, Santa Clara: Lucas Soares, Sergio Araujo, Jose Tavares. Guimaraes: Joao Mendes, Oumar Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 1-2-2

Guimaraes: 1-1-3

Nästa match:

Santa Clara: AVS Futebol, borta, 15 mars 16.30

Guimaraes: FC Famalicao, hemma, 14 mars 16.30