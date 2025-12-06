Santa Clara sänkte Casa Pia – Frederico Venancio matchhjälte

Santa Clara vann med 1–0 mot Casa Pia

Frederico Venancio matchvinnare för Santa Clara

Casa Pias andra raka förlust

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Santa Clara vann med 1–0 (1–0) hemma mot Casa Pia i Primeira Liga herr.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Santa Clara höll nollan.

Santa Clara–Casa Pia – mål för mål

Santa Clara har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Casa Pia har en oavgjord och fyra förluster och 5–14 i målskillnad. Det här var Santa Claras tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Casa Pias andra uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 april.

I nästa match möter Santa Clara Braga borta på måndag 15 december 19.45. Casa Pia möter Gil Vicente lördag 13 december 16.30 hemma.

Santa Clara–Casa Pia 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 1–0 (11) Frederico Venancio (Serginho).

Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Serginho, Sidney Lima, Firmino Adriano, Jose Luis Rocha Tavares. Casa Pia: Jeremy Livolant, Sebastian Perez, Duplexe Tchamba, Xander Severina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 2-1-2

Casa Pia: 0-1-4

Nästa match:

Santa Clara: SC Braga, borta, 15 december

Casa Pia: Gil Vicente FC, hemma, 13 december