Santa Clara sänkte Estoril – Gabriel Silva matchhjälte

Seger för Santa Clara med 1–0 mot Estoril

Gabriel Silva avgjorde för Santa Clara

Santa Clara höll nollan

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Santa Clara vann med 1–0 (0–0) borta mot Estoril i Primeira Liga herr.

Benfica nästa för Santa Clara

Det här var Estorils andra uddamålsförlust den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Estoril med 3–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

I nästa match möter Estoril AVS hemma på lördag 13 september 16.30. Santa Clara möter Benfica fredag 12 september 21.15 borta.

Estoril–Santa Clara 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (53) Gabriel Silva.

Varningar, Estoril: Pedro Carvalho, Joao Carvalho, Patrick de Paula, Tiago Brito. Santa Clara: Paulo Victor.

Nästa match:

Estoril: AVS Futebol, hemma, 13 september

Santa Clara: SL Benfica, borta, 12 september