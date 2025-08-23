Seger för Burnley mot Sunderland efter stark andra halvlek
Efter en mållös första halvlek, tog Burnley hem segern i matchen i Premier League mot Sunderland efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–0 till Burnley.
Det var första segern för Burnley, efter 0–3-förlust mot Tottenham i premiären.
Burnley–Sunderland – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Josh Cullen till och gav Burnley ledningen.
2–0-målet kom med två minuter kvar att spela, när Jaidon Anthony slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Burnley möter Manchester United i nästa match borta lördag 30 augusti 16.00. Sunderland möter samma dag Brentford hemma.
Burnley–Sunderland 2–0 (0–0)
Premier League
Mål: 1–0 (47) Josh Cullen, 2–0 (88) Jaidon Anthony.
Varningar, Sunderland: Simon Adingra.
Nästa match:
Burnley: Manchester United, borta, 30 augusti
Sunderland: Brentford, hemma, 30 augusti
