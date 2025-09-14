Seger för Enköping SK Herr mot Team TG

Enköping SK Herr segrade – 3–2 mot Team TG

Daniel Norrby avgjorde för Enköping SK Herr

Team TG:s sjunde raka förlust

Enköping SK Herr vann bortamatchen mot Team TG på söndagen. Detta trots att Team TG knappade in på Enköping SK Herrs halvtidsledning, 3–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Ettan norra herr slutade 3–2 till Enköping SK Herr.

Nordic United FC nästa för Enköping SK Herr

Matchen var mållös till Enköping SK Herr tog ledningen i 22:a minuten, genom Linus Zetterström.

Laget gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen, genom Stanley Wilson Omondi.

Enköping SK Herr ökade ledningen till 0–3 på tilläggstid i första halvleken, genom Daniel Norrby. I 66:e minuten nätade Victor Kamf, och reducerade åt Team TG.

I 81:a minuten reducerade Team TG på nytt genom Tyson Afshari. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Team TG:s nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Enköping SK Herrs tredje uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Enköpings SK FK med 2–0.

Söndag 21 september 15.00 spelar Team TG borta mot FC Stockholm Internazionale. Enköping SK Herr möter Nordic United FC hemma på Enavallen lördag 20 september 13.00.

Team TG–Enköping SK Herr 2–3 (0–3)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (22) Linus Zetterström, 0–2 (44) Stanley Wilson Omondi, 0–3 (45) Daniel Norrby, 1–3 (66) Victor Kamf, 2–3 (81) Tyson Afshari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 0-0-5

Enköping SK Herr: 2-1-2

Nästa match:

Team TG: Stockholm Internazionale, borta, 21 september

Enköping SK Herr: Nordic United FC, hemma, 20 september