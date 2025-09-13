Seger för Moreirense mot Rio Ave efter stark andra halvlek

Seger för Moreirense med 3–1 mot Rio Ave

Efter en mållös första halvlek, tog Moreirense hem segern i matchen i Primeira Liga herr mot Rio Ave efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 3–1 till Moreirense.

Moreirense–Rio Ave – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Diogo Travassos till på pass av Dinis Pinto och gav Moreirense ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Marcelo träff på pass av Alan och ökade ledningen för Moreirense.

I 69:e minuten slog Alan till, och gjorde 3–0.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Rio Ave genom Andre Luiz framspelad av Georgios Liavas. Mer än så blev det dock inte för Rio Ave.

Rio Ave tog hem lagens senaste möte med 2–0 på Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

Måndag 22 september 21.15 spelar Moreirense borta mot Sporting Lissabon. Rio Ave möter Porto hemma på Estádio dos Arcos fredag 19 september 21.15.

Moreirense–Rio Ave 3–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (46) Diogo Travassos (Dinis Pinto), 2–0 (61) Marcelo (Alan), 3–0 (69) Alan, 3–1 (84) Andre Luiz (Georgios Liavas).

Varningar, Moreirense: Cedric Teguia.

Nästa match:

Moreirense: Sporting Lissabon, borta, 22 september

Rio Ave: FC Porto, hemma, 19 september