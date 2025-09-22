Seger för Norrköping med 3–1 mot AIK

Norrköping-seger med 3–1 mot AIK

Alexander Fransson matchvinnare för Norrköping

Norrköpings åttonde seger för säsongen

Det blev hemmalaget Norrköping som vann mot AIK i Allsvenskan. 3–1 (2–0) slutade matchen på måndagen.

Norrköping–AIK – mål för mål

Norrköping tog ledningen i 33:e minuten, genom Max Watson på pass av Amadeus Sögaard.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan, genom Alexander Fransson framspelad av Christoffer Nyman. Det dröjde till den 74:e minuten innan Kevin Höög Jansson ökade ledningen.

Dino Besirovic reducerade för AIK på pass av Aron Csongvai med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för AIK.

Norrköping ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan AIK är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann AIK med 4–3.

Norrköping tar sig an Häcken i nästa match borta lördag 27 september 17.30. AIK möter GAIS hemma söndag 28 september 16.30.

Norrköping–AIK 3–1 (2–0)

Allsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (33) Max Watson (Amadeus Sögaard), 2–0 (40) Alexander Fransson (Christoffer Nyman), 3–0 (74) Kevin Höög Jansson, 3–1 (80) Dino Besirovic (Aron Csongvai).

Varningar, Norrköping: Christoffer Nyman, Moutaz Neffati, Amadeus Sögaard. AIK: Filip Benkovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrköping: 3-1-1

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Norrköping: BK Häcken, borta, 27 september

AIK: Gais, hemma, 28 september