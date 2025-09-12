Seger för Sollentuna FK mot FC Arlanda efter stark andra halvlek

Sollentuna FK-seger med 2–0 mot FC Arlanda

Sollentuna FK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Lundell matchvinnare för Sollentuna FK

Efter en mållös första halvlek, tog Sollentuna FK hem segern i matchen i Ettan norra herr mot FC Arlanda efter en stark andra halvlek. Fredagens match slutade 2–0 till Sollentuna FK.

Segern var Sollentuna FK:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Sollentuna FK–FC Arlanda – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Erik Lundell gav Sollentuna FK ledningen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Sollentuna FK ledningen genom Jakob Bäckström. 2–0-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Sollentuna FK ligger på sjätte plats medan FC Arlanda har sjundeplatsen.

Nästa motstånd för Sollentuna FK är Hammarby TFF. Lagen möts måndag 22 september 19.00 på Hammarby IP.

Sollentuna FK–FC Arlanda 2–0 (0–0)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 1–0 (58) Erik Lundell, 2–0 (84) Jakob Bäckström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 4-0-1

FC Arlanda: 3-1-1

Nästa match:

Sollentuna FK: Hammarby Talang FF, borta, 22 september