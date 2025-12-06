Seger för Swansea City – steg åt rätt håll mot Oxford United

Swansea City vann med 2–0 mot Oxford United

Marko Stamenic matchvinnare för Swansea City

Swansea City utan insläppt mål

Swansea City har haft en tuff period med fem förluster i följd i Championship. Men hemma mot Oxford United bröts den tunga sviten. Det blev 2–0 (2–0) i matchen.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Swansea City höll nollan.

Portsmouth nästa för Swansea City

Marko Stamenic gjorde 1–0 till Swansea City efter 40 minuter efter förarbete av Josh Tymon.

Josh Tymon stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Swansea City med 2–0.

Swansea City har en seger och fyra förluster och 6–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Den 29 december möts lagen återigen, då på Kassam Stadium.

Nästa motstånd för Swansea City är Portsmouth. Oxford United tar sig an Blackburn borta. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 20.45.

Swansea City–Oxford United 2–0 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (40) Marko Stamenic (Josh Tymon), 2–0 (45) Josh Tymon.

Varningar, Swansea City: Josh Tymon, Goncalo Franco. Oxford United: Mark Harris, Will Lankshear, Jack Currie, Filip Krastev.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-0-4

Oxford United: 1-2-2

Nästa match:

Swansea City: Portsmouth FC, hemma, 9 december

Oxford United: Blackburn Rovers FC, borta, 9 december