Seger för Vasalund mot IF Karlstad efter drömstart

Vasalund vann med 3–2 mot IF Karlstad

Vasalunds avgörande i 76:e minuten.

Dusan Jajic tvåmålsskytt för Vasalund

Vasalund gjorde 1–0 redan efter en minuts spel genom Dusan Jajic när laget slog IF Karlstad på bortaplan i Ettan norra herr. Till slut blev det 3–2 till Vasalund.

Aleksandar Azizovic stod för Vasalunds avgörande mål efter 76 minuter.

Aleksandar Azizovic matchvinnare för Vasalund

Gästande Vasalund började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Dusan Jajic till.

IF Karlstad kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Johan Bengtsson, i sjätte minuten.

Vasalund tog ledningen på nytt i 19:e minuten, när Dusan Jajic ännu en gång hittade rätt.

IF Karlstad kvitterade till 2–2 i slutminuterna av första halvlek, genom Ibrahim Adewale. Aleksandar Azizovic gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Det här var IF Karlstads fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vasalunds andra uddamålsseger.

IF Karlstad ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Vasalund ligger på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Karlstad Fotboll med 3–1.

I nästa match möter IF Karlstad AFC Eskilstuna borta och Vasalund möter Enköping SK Herr hemma. Båda matcherna spelas söndag 31 augusti 16.00.

IF Karlstad–Vasalund 2–3 (2–2)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 0–1 (1) Dusan Jajic, 1–1 (6) Johan Bengtsson, 1–2 (19) Dusan Jajic, 2–2 (44) Ibrahim Adewale, 2–3 (76) Aleksandar Azizovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 2-2-1

Vasalund: 3-1-1

Nästa match:

IF Karlstad: AFC Eskilstuna, borta, 31 augusti

Vasalund: Enköpings SK FK, hemma, 31 augusti