Seger på hemmaplan för Shaktar Donetsk mot AZ

Shaktar Donetsk vann med 3–0 mot AZ

Shaktar Donetsk vann den första matchen i Conference League quarter finals herr på hemmaplan. Laget segrade mot AZ på torsdagen med 3–0 (0–0). Returen spelas torsdag 16 april.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Pedrinho gav Shaktar Donetsk ledningen. Först med nio minuter kvar att spela ökade Shaktar Donetsk ledningen genom Alisson Santana. Till slut kom också 3–0 genom Alisson Santana i 83:e minuten.

Shaktar Donetsk–AZ 3–0 (0–0)

Conference League quarter finals herr

Mål: 1–0 (72) Pedrinho, 2–0 (81) Alisson Santana, 3–0 (83) Alisson Santana.

Varningar, Shaktar Donetsk: Pedro Henrique. AZ: Mees De Wit, Alexandre Penetra.