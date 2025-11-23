Segerlös svit bröts när Parma vann mot Verona med 2–1

Parma vann med 2–1 mot Verona

Avgörande målet kom i 80:e minuten.

Parmas Mateo Pellegrino tvåmålsskytt

Det var länge sedan Parma vann i Serie A. Men i söndagens match mot Verona på bortaplan blev det till slut seger, efter sex raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (1–0).

Mateo Pellegrino blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 80 minuter.

Udinese nästa för Parma

Parma gjorde första målet när Mateo Pellegrino slog till redan i 18:e minuten.

I 65:e minuten slog Giovane till och kvitterade för Verona.

Mateo Pellegrino, återigen, gjorde det matchavgörande målet i 80:e minuten.

Verona har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Veronas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Parmas andra uddamålsseger.

Det här betyder att Parma ligger på 15:e plats i tabellen och Verona är på 20:e och sista plats.

Lagen möts igen 15 februari.

Verona möter Genoa i nästa match borta lördag 29 november 15.00. Parma möter samma dag Udinese hemma.

Verona–Parma 1–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (18) Mateo Pellegrino, 1–1 (65) Giovane, 1–2 (80) Mateo Pellegrino.

Varningar, Verona: Giovane, Unai Nunez, Martin Frese, Moatasem Al-Musrati. Parma: Enrico Del Prato, Mateo Pellegrino, Sascha Britschgi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Parma: 1-2-2

Nästa match:

Verona: Genoa, borta, 29 november

Parma: Udinese, hemma, 29 november