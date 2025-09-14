Segerlös svit bröts när Qviding vann mot Örgryte med 2–1

Seger för Qviding med 2–1 mot Örgryte

Qvidings Ebba Lundberg tvåmålsskytt

Qvidings femte seger

Det var länge sedan Qviding vann i division 1 södra dam. Men i söndagens match mot Örgryte på hemmaplan blev det till slut seger, efter sju raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (1–0).

Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson tyckte så här om matchen:

– Vi slarvar i alldeles för mycket i passningar och gör inte mål på de lägen vi faktiskt skapar. Vi var inte påkopplade och inställningen fanns inte där, Qviding ville vinna mer än oss idag.

Halmia nästa för Qviding

Ebba Lundberg gjorde Qvidings två mål. Örgrytes gjordes av Emma Thölin.

Qviding har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örgryte har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Qvidings andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örgrytes fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Qviding ligger kvar på tolfte plats i tabellen, och Örgryte på nionde plats.

Söndag 21 september 16.00 spelar Qviding hemma mot Halmia. Örgryte möter Vellinge hemma på Valhalla lördag 20 september 13.00.