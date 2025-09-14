Segerlös svit bruten när Brommapojkarna vann mot Piteå med 2–1

Brommapojkarna segrade – 2–1 mot Piteå

Vera Blom avgjorde för Brommapojkarna

Brommapojkarnas femte seger

Det var länge sedan Brommapojkarna stod som segrare i Damallsvenskan. Men i söndagens match mot Piteå på bortaplan blev det till slut seger, efter nio raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (0–1).

Vera Blom blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 72 minuter.

Piteå–Brommapojkarna – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Piteå tog ledningen i 37:e minuten, genom Cecilia Edlund. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ida Bengtsson träff och kvitterade för Brommapojkarna.

I 72:a minuten avgjorde Vera Blom matchen. Blom fullbordade därmed lagets vändning.

Piteå har två vinster och tre förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brommapojkarna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 10–14 i målskillnad. Det här var Piteås sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brommapojkarnas andra uddamålsseger.

Det här betyder att Piteå är kvar på tionde plats, och Brommapojkarna stannar på tolfte plats, i tabellen.

Fredag 19 september 19.00 spelar Piteå borta mot Linköping. Brommapojkarna möter Kristianstad hemma på Grimsta IP lördag 20 september 14.00.

Piteå–Brommapojkarna 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 1–0 (37) Cecilia Edlund, 1–1 (61) Ida Bengtsson, 1–2 (72) Vera Blom.

Varningar, Piteå: Wilma Carlsson, Olivia Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 2-0-3

Brommapojkarna: 1-1-3

Nästa match:

Piteå: Linköpings FC, borta, 19 september

Brommapojkarna: Kristianstad DFF, hemma, 20 september