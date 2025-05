Segerraden förlängd för IF Karlstad – besegrade Stocksund

IF Karlstad vann med 4–1 mot Stocksund

José Segura Bonilla matchvinnare för IF Karlstad

Tredje raka segern för IF Karlstad

4–1 (2–0) blev resultatet när IF Karlstad och Stocksund möttes på Sola Arena på söndagen. I och med detta har IF Karlstad tre raka segrar i Ettan norra herr, och efter den tuffa perioden är IF Karlstad nu i riktigt bra form.

Stocksunds tränare Adam Gursoy:

– Vi sätter oss i en oerhört svår sits när vi släpper in mål i andra minuten. Den tuffa timingen fortsätter matchen igenom med mål bakåt precis innan halvtid och direkt efter. Ur det perspektivet visar spelarna en väldigt bra attityd. När vi går för att reducera igen till 3–2 åker vi istället på straff i en tuff situation och förlorar med 4–1.

IF Karlstad–Stocksund – mål för mål

IF Karlstad började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Frank Odhiambo till.

Laget gjorde också 2–0 strax före paus, genom José Segura Bonilla. Direkt efter pausen ökade Ibrahim Adewale IF Karlstads ledning.

I 71:a minuten reducerade Shalom Ekong för Stocksund. Fler mål än så blev det inte för Stocksund.

Men med sex minuter kvar att spela ökade IF Karlstad ledningen genom Leon Dusi på straff.

IF Karlstad ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Stocksund är på 16:e och sista plats. Ett fint lyft för IF Karlstad som låg på elfte plats så sent som den 26 april.

Den 16 augusti spelar lagen mot varandra på nytt, på Danderyds Gymnasiums IP.

Lördag 17 maj spelar IF Karlstad borta mot Enköping SK Herr 13.00 och Stocksund mot Haninge hemma 16.00 på Danderyds Gymnasiums IP.

IF Karlstad–Stocksund 4–1 (2–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (2) Frank Odhiambo, 2–0 (41) José Segura Bonilla, 3–0 (50) Ibrahim Adewale, 3–1 (71) Shalom Ekong, 4–1 (84) Leon Dusi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 3-0-2

Stocksund: 1-0-4

Nästa match:

IF Karlstad: Enköpings SK FK, borta, 17 maj

Stocksund: IFK Haninge, hemma, 17 maj