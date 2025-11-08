Segerraden förlängd – när Atletico Madrid besegrade Levante

Seger för Atletico Madrid med 3–1 mot Levante

Atletico Madrids sjätte seger på de senaste sju matcherna

Antoine Griezmann gjorde två mål för Atletico Madrid

3–1 (1–1) blev det när Atletico Madrid och Levante möttes på Wanda Metropolitano på lördagen. I och med detta har Atletico Madrid fyra raka segrar i La Liga.

Atletico Madrid har skapat en skön vinnarkänsla på Wanda Metropolitano. Segern mot Levante betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Getafe nästa för Atletico Madrid

Efter tolv minuters spel gjorde Atletico Madrid 1–0.

Levante kvitterade till 1–1 i 21:a minuten när Manu Sanchez slog till. Antoine Griezmann slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och gav Atletico Madrid ledningen.

Antoine Griezmann, återigen, ökade Atletico Madrids ledning i 80:e minuten. 3–1-målet blev matchens sista.

Levantes nya tabellposition är 17:e plats medan Atletico Madrid är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Atletico Madrid som så sent som den 17 oktober låg på åttonde plats.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Getafe. Lagen möts söndag 23 november 18.30.

Atletico Madrid–Levante 3–1 (1–1)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (12) Självmål, 1–1 (21) Manu Sanchez, 2–1 (61) Antoine Griezmann, 3–1 (80) Antoine Griezmann.

Varningar, Atletico Madrid: Marcos Llorente, Jose Maria Gimenez. Levante: Jon Ander Olasagasti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 4-1-0

Levante: 1-1-3

Nästa match:

Atletico Madrid: Getafe, borta, 23 november