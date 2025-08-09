Segersviten fortsätter för Kif Örebro efter vinst mot Mallbacken

Kif Örebro vann med 1–0 mot Mallbacken

Kif Örebros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Bella Sember matchvinnare för Kif Örebro

På lördagen kom sjätte raka segern i Elitettan för Kif Örebro. Det blev 1–0 (1–0) hemma mot Mallbacken. Det innebär att Mallbacken åkte på fjärde raka förlusten.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson om matchen:

– Vi gör ingen bra prestation idag. Starkt att vinna trots dåligt spel från vår sida, vi får ta lärdom och jobba vidare framåt.

Bella Sember blev matchhjälte efter 15 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Uppsala IK Dam nästa för Kif Örebro

Det här var Kif Örebros fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mallbackens tredje uddamålsförlust.

I nästa match möter Kif Örebro Uppsala IK Dam borta och Mallbacken möter Bollstanäs hemma. Båda matcherna spelas lördag 16 augusti 14.00.

Kif Örebro–Mallbacken 1–0 (1–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (15) Bella Sember.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 5-0-0

Mallbacken: 1-0-4

Nästa match:

Kif Örebro: IK Uppsala Fotboll, borta, 16 augusti

Mallbacken: Bollstanäs SK, hemma, 16 augusti