Segersviten sprack för Sandvikens IF mot IFK Lidingö

Sandvikens IF och IFK Lidingö kryssade

Sandvikens IF nu första, IFK Lidingö på femte plats

IFK Östersund blir nästa motstånd för Sandvikens IF

Sandvikens IF hade sex raka segrar inför hemmamatchen i division 1 norra dam mot IFK Lidingö. Då kom första poängförlusten sedan den 22 juni. Matchen på lördagen på Jernvallens Arena slutade 1–1 (1–0).

– Idag ville inte bollen in. Vi gör klart en bättre prestation än förra helgen och skapar 3–4 jättelägen att punktera matchen. Vi har inte heller marginalerna med oss från de gulklädda som missar för mycket enligt min åsikt, kommenterade Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för IFK Lidingö.

Sandvikens IF:s Lova Andersson gjorde 1–0 i första halvlek. I andra halvlek jobbade sig IFK Lidingö in i matchen, och kvitterade genom Lovisa Lindell.

Sandvikens IF–IFK Lidingö – mål för mål

Det här var Sandvikens IF:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Sandvikens IF stannar därmed i serieledning, och IFK Lidingö på femte plats, i tabellen. Noteras kan att IFK Lidingö sedan den 8 augusti har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lördag 13 september spelar Sandvikens IF borta mot IFK Östersund 16.00 och IFK Lidingö mot Sollentuna borta 14.00 på Sollentunavallen.