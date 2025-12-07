Semedo poängräddare på övertid för Moreirense mot Estoril

Oavgjort i mötet mellan Estoril och Moreirense

Luis Semedo kvitterade på tilläggstid

Famalicao nästa motstånd för Estoril

Det såg ut att bli förlust för Moreirense på söndagen när laget mötte Estoril i Primeira Liga herr. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Luis Semedo till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Moreirense.

Estoril–Moreirense – mål för mål

Moreirense startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Diogo Travassos till.

Estoril kvitterade till 1–1 i 19:e minuten när Patrick de Paula fick träff.

Estoril gjorde också 2–1 i 54:e minuten när Ricard Sanchez fick träff.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Yanis Begraoui träff och ökade ledningen för Estoril. Målet var Yanis Begraouis femte i Primeira Liga herr.

Bara fyra minuter senare var det Afonso Assis som såg till att Moreirense reducerade till 3–2.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Luis Semedo slog till och gjorde mål för Moreirense. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Det här var Estorils femte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 18 april.

Estoril tar sig an Famalicao i nästa match borta söndag 14 december 16.30. Moreirense möter samma dag 19.00 Benfica hemma.

Estoril–Moreirense 3–3 (1–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (3) Diogo Travassos, 1–1 (19) Patrick de Paula, 2–1 (54) Ricard Sanchez, 3–1 (58) Yanis Begraoui, 3–2 (62) Afonso Assis, 3–3 (90) Luis Semedo.

Varningar, Estoril: Andre Lacximicant, Ricard Sanchez. Moreirense: Afonso Assis, Alan, Landerson Costa Araujo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 2-2-1

Moreirense: 1-2-2

Nästa match:

Estoril: FC Famalicao, borta, 14 december

Moreirense: SL Benfica, hemma, 14 december